Украинские власти хотят заключить сделку с Коломойским по ПриватБанку - FT

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в комментарии Financial Times, что Киев ищет "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским по ситуации с ПриватБанком.

"Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивно воспринимаю любую риторику, направленную на поиск компромисса", - отметил он.

Премьер добавил, что "какое бы решение мы не нашли, мы должны найти его вместе с МВФ".

По словам Гончарука, этим вопросом занимаются президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента, бывший адвокат Коломойского Андрей Богдан.

"Мы с самого начала понимали, что это особый вопрос, поэтому я никогда не отвечал за него. Богдан и президент лично занимались этим вопросом с самого начала", - сказал он.

Гончарук рассчитывает, что они "найдут правильный способ решить [этот вопрос], потому что знают ситуацию намного лучше".

"Но я не сомневаюсь, что президент и его офис будут на стороне государства", - подчеркнул премьер-министр.

По информации FT, неофициальные переговоры об урегулировании ситуации с ПриватБанком возобновились после прихода Зеленского к власти. Скорее всего, от Коломойского не будут требовать отказаться от каких-либо активов или компенсировать убытки, нанесенные банку, рассказал газета информированный источник.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева отметила в комментарии FT, что выступает против заключения сделки с Коломойским.

"Какое может быть урегулирование? Наш план рекапитализации был урегулированием. Он не выполнил свои обещания", - заявила она.

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Напомним, 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился c Коломойским. Согласно официальной информации, во время встречи обсуждались вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическая сфера. По словам олигарха, вопрос ПриватБанка не обсуждался.

В кулуарах конференции YES в пятницу 13, сентября, Коломойский заявил, что экс-собственники хотят "просто правовой оценки и после этого - мирового соглашения, выхода из этой ситуации".

"Какое-то мировое соглашение, как-то выйти из ситуации. Она же не может быть вечно в напряжении. Сегодня хорошее окно возможностей", - заявил олигарх.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государства докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель неработающих кредитов ПриватБанка, который классифицируется как связанный с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивается в 212,795 млрд грн.

18 апреля Окружной админсуда Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. НБУ, Минфин и ПриватБанк подали апелляцию.