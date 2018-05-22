Украинские заправки продолжают повышать цены на автогаз

По состоянию на 22 мая средняя цена автогаза по Украине была зафиксирована на уровне 13,17 грн/л (+2 коп./л)

В период с 21 по 22 мая ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз. Об этом по итогам исследований рынка сообщает "Консалтинговая группа А-95", передает enkorr.

Сообщается, что в сетях "Надежда" и "Фактор" автогаз подорожал на 10 коп./л. На станциях сети AMIC стоимость автогаза выросла на 14 коп./л - до 12,97 грн/л. Shell, "Параллель", "БРСМ-Нафта" и ZOG повысили стоимость автогаза на 3-20 коп./л. Помимо этого было отмечено, что по состоянию на 22 мая средняя цена автогаза по Украине была зафиксирована на уровне 13,17 грн/л (+2 коп./л).

Оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке. Одной из главных причин подорожания эксперты называют дефицит автогаза, так как резкое увеличение продаж сократило запасы ресурса у ряда трейдеров. Подстегивает ажиотаж информация об ограничениях поставок указанного ресурса из-за границы.

К слову, бензин и дизельное топливо также подорожали.