Украинский агроэкспорт в ЕС бьет рекорды - Еврокомиссия

В 2017 году стоимость экспорта агропродовольственной продукции из Украины в ЕС увеличилась на 1,2 млрд евро (+27%). Вместе с Индонезией, это наиболее значительный показатель роста экспорта в ЕС.

Такие данные содержатся в последнем ежемесячном торговом отчете, обнародованном Еврокомиссией 19 февраля, сообщило Укринформу Представительство Европейского Союза в Украине.

За последние 12 месяцев ЕС импортировал больше всего агропродовольственной продукции из Бразилии (11,8 млрд евро), США(11 млрд евро), Аргентины (5,7 млрд евро). Также в этом списке присутствуют Украина, Китай, Индонезия, Швейцария и Турция. Сумма импорта в ЕС колеблется в пределах 4,5-5,5 млрд евро для каждой из этих стран.

В то же время экспорт агропродовольственной продукции Евросоюза в Украину за последние 12 месяцев увеличился более чем на 200 млн евро.

В целом, в 2017 году стоимость экспорта агропродовольственной продукции ЕС составила 137,9 млрд евро. Такой показатель свидетельствует о стойком росте по сравнению с 2016 годом - на 5,1% (в стоимостных показателях).

Наибольший рост в ежегодной стоимости экспорта агропродовольственной продукции был зафиксирован в США (+6%), Россию (+16%) и некоторые азиатские рынки - в частности, Японию (+11%), Китай (+5), Гонконг (+10%) и Южную Корею (+13%). За последние 12 месяцев лучшие показатели экспорта были зарегистрированы в сферах винных изделий, спиртных напитков и ликеров, а также корма для домашних животных. Зато, экспорт пшеницы и других зерновых, а также свинины, упал. Читайте также: Право экспорта в ЕС получило еще одно украинское предприятие

Импорт агропродовольственной продукции в ЕС также увеличился, хотя несколько медленнее чем экспорт. Таким способом торговый баланс для агропродовольственной продукции остается положительным: экспорт преобладает импорт на 20,5 млрд евро.

Как сообщал Укринформ, с 28 февраля текущего года в страны ЕС будут иметь право экспорта 291 украинское предприятие, в том числе 111 производителей пищевых продуктов, в частности, мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов.

Также в Евросоюз могут экспортировать свои товары 180 предприятий- производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо- перовое сырье, кожсырье, корма для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения.