Украинский автозавод АвтоКрАЗ признали банкротом: озвучена причина

Ощадбанк добился процедуры банкротства компании АвтоКрАЗ (Кременчуг). Хозяйственный суд Киева признал денежные требования банка в размере 555,688 млн грн и ввел процедуру распоряжением имуществом должника и процедуру моратория на требования кредиторов.

Об этом сообщает LIGA.net.

Ощадбанк и АвтоКрАЗ судятся уже несколько лет. Долговые претензии госбанка к компании достигали 1,3 млрд грн. В августе этого года Киевский апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу АвтоКрАЗа на решение Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2016 года.

Согласно этому решению банк получил акции АвтоКрАЗа номинальной стоимостью 185 млн грн (32,7% уставного капитала предприятия) в счет погашения долга по договору кредитной линии от 9 октября 2008 года в размере 899,4 млн грн.

Сообщается, что арбитражный управляющий до 13 ноября обязан предоставить суду сведения о результатах рассмотрения требований кредиторов и составить их реестр.

Распорядитель имущества до 24 ноября обязан провести инвентаризацию имущества.

На 3 декабря назначено предварительное заседание суда.

В пресс-службе АвтоКрАЗа корреспонденту издания сообщили, что юристы компании готовят апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева, которая будет подана в Северный апелляционный хозяйственный суд.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", в сентябре 2018 года украинские производители автотранспортных средств выпустили 550 единиц транспортной техники, что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

