Украинский бизнес пожаловался на незаконные проверки в портах

Украинские бизнесмены в очередной раз жалуются на регулярные проверки судов в морских портах. Экологические эксперты продолжают незаконно досматривать транспорт и штрафовать предпринимателей несмотря на то, что в апреле 2019 года правительство им это строго-настрого запретило (постановление No367). Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Речь идет о так называемом изолированном балласте, то есть - балластной воде на борту судна (в цистернах и баках), которая полностью отделена от топливной и грузовой систем. Как правило, это обычная морская вода, которую используют для устойчивости кораблей. Именно ее качество эксперты и норовят проверять. Последние утверждают, что по каким-то причинам судно может в середине протекать, загрязняя тем самым закачанную воду.

"Бизнес обеспокоен такими действиями, ведь непонятно, какими законодательными нормами регулируются такие проверки и выписывание штрафов. В первую очередь, это отражается на ведении бизнеса, ведь материальные убытки в виде недополученного ВВП и доходов (как государства, так и бизнеса), по некоторым оценкам, добегают до $200 млн ежегодно", - отмечает координатор Логистического комитета ЕБА Ярина Скороход.

Кроме того, добавляет она, эта проблематика хорошо известна международным партнерам, страховым клубам, СМИ. Поэтому все это наносит прямые убытки инвестиционной привлекательности нашей страны и негативно отражается на ее имидже как морского государства.