Украинский самолет-демонстратор Ан-132D привлек внимание на самом крупном авиашоу Франции

В понедельник, 19 июня, во Франции прошло торжественное открытие 52 аэрокосмического салона Paris Air Show-2017. Об этом сообщается на странице государственного предприятия "Антонов" в Facebook.

Одним из дебютантов на мероприятии являлся украинский самолет-демонстратор Ан-132D. Он смог привлечь к себе внимание многочисленных участников и гостей выставки.

"В ходе летной программы Ан-132D выполнил зрелищный демонстрационный полет. Командир экипажа - пилот-испытатель 1 класса Виктор Гончаров", - говорится в сообщении.

В церемонии открытия Paris Air Show-2017 участвовал президент Франции Эманнуэль Макрон.

Кроме того, сообщается, что самолет посетили члены официальной украинской делегации, среди которых были первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и руководитель Министерства обороны Украины Степан Полторак.