Украинский самолет-гигант "Мрия" совершил полет после ремонта

Самый большой в мире самолет Мрия совершил удачный полет после ремонта

Самолет Ан-225 Мрия стоял на ремонте полтора года. Воздушное судно готовят к выполнению коммерческих рейсов в Азию уже в начале апреля.

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия снова поднялся в воздух после ремонта и модернизации. Соответствующее видео в понедельник, 19 марта, опубликовала ТСН.

Так, пилоты взлетели на высоту почти 12 километров, где провели тестирование нового навигационного оборудования.

"Наши конструкторы внедрили очередную серию доработок в части авионики, такая модернизация идет непрерывно", - сказал директор авиакомпании Авиалинии Антонова Михаил Харченко.

После двухчасового полета Мрия вернулась на аэродром в Гостомеле.

Отмечается, что самолет готовят к выполнению коммерческих рейсов в Азию уже в начале апреля.

Как сообщили на предприятии, в планах перевозки больших грузов.