Украинский завод готов передать ВСУ сверхсовременную БМП

Житомирский бронетанковый завод завершил испытания боевой машины пехоты БМП- 1УМД, которая оснащена современным боевым модулем, цифровой системой управления огнем и немецким двигателем Deutz.

Об этом сообщает Укроборонпром.

Специалисты предприятия успешно завершили все ходовые, огневые и другие эксплуатационные испытания, подтвердив высокие характеристики, которые расширили боевые возможности БМП.

На очереди - испытания БМП-1УМД украинскими военными, что является необходимым условием для принятия ее на вооружение и развертывания серийного производства.

В октябре прошли успешные испытания противотанкового ракетного комплекса "Скиф". Об этом сообщают "ICTV Факты".