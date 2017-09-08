Украинских фермеров поддержат миллиардом гривен

Кабинет министров Украины планирует в следующем году направить дополнительно 1 млрд грн на поддержку украинских фермеров. Об этом сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Данная норма будет закреплена в соответствующей программе, которую правительство планирует утвердить до конца текущего месяца, передает УНИАН.

"Мы в 2018 году предусматриваем дополнительно 1 млрд грн на поддержку украинского фермерства... На следующей неделе, максимум до конца месяца будет правительством утверждена программа поддержки украинского фермерства", - сказал Гройсман.

Кроме того, премьер-министр рассчитывает на снижение цены на мясопродукты на внутреннем украинском рынке в течение ближайших нескольких недель.

"Я думаю, что в ближайшие недели мы сможем добиться снижения цены на мясопродукты внутри страны. Я думаю, что мы этого достигнем. Мы и вчера этим вопросом занимались, и всю неделю", - сказал Гройсман.

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