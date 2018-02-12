Украинских пчел отправят в Канаду для спасения исчезающей популяции

Пасечники из "Всеукраинского братства пчеловодов Украины" помогут восстановить исчезающую популяцию пчел в Канаде.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам посла Канады в Украине Романа Ващука, знания и умения украинских пасечников из "Всеукраинского братства пчеловодов Украины" и украинские пчелы помогут канадским пчеловодам преодолеть вызовы, стоящие перед канадской популяцией полезных насекомых.

Партнером украинских пчеловодов станет канадский проект Niagara Beeway. Цель проекта - восстановление и сохранение окружающей среды в Канаде. Многочисленные исследователи сообщают о сокращении популяции пчел в Северной Америке.

NewsOne

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