Украинско-турецкий бизнес-форум стал крупнейшим в истории двух стран - президент ТПП

Украинско-турецкий бизнес-форум, который состоялся в Киеве 3 февраля при участии президентов обеих стран, стал крупнейшим в истории двусторонних отношений.

Об этом в выступлении на форуме сказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

"Нынешний форум - пятое масштабное украинско-турецкое деловое мероприятие за последний год и крупнейшее за историю наших двусторонних отношений. В нем принимают участие представители органов власти, регионов, торгово- промышленных палат и бизнес-ассоциаций, а главное - более 500 украинских и турецких предпринимателей, настроенных работать все активнее и активнее", - отметил Чижиков.

Он подчеркнул, что участие президентов обеих стран в бизнес-форуме говорит о том, какое большое внимание руководство государств уделяет развитию торгово-экономического сотрудничества.

По словам президента ТПП, интерес для обеих сторон представляет, в частности, сотрудничество в сфере реструктуризации и обновления промышленности Украины, налаживание производства современной высокотехнологичной продукции в агропромышленном комплексе, совместный выход с такой конкурентоспособной продукцией на рынки третьих стран. Кроме того, важным является сотрудничество в сфере логистической инфраструктуры Украины, в частности строительства автодорог, перенятие опыта Турции в создании специальных промышленных зон и технопарков.

"В качестве примера успешной реализации напомню об одном проекте, который активно разворачивается при мощном участии турецкого капитала, - это создание индустриального парка в городе Мариуполе, в Донецкой области. Им заинтересовались почти 12 турецких компаний, настроенных на участие в восстановлении Донбасса", - указал президент ТПП.

Среди отраслей, у которых существует потенциал для сотрудничества, он также назвал авиакосмическую промышленность, агропромышленный комплекс, энергетику, информационные технологии, машиностроение, туризм, логистику.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля посетил Украину с визитом, который состоялся в рамках 8-го заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.