Украинское Дунайское пароходство несет огромные потери из-за обмеления Килийского рукава Дуная

В целом украинское Придунавье остается "серым пятном" на карте Украины, которому давно не уделяется должное политическое внимание.

Огромные потери из-за обмеления Килийского рукава Дуная и неэффективности работы глубоководного судового хода (ГСХ) несет Украинское Дунайское пароходство - крупнейшая государственная судоходная компания в Европе, специализирующаяся на грузовых и пассажирских перевозках. Усть-Дунайский, Измаильский и Ренийский торговые порты как ключевые транспортные звенья с проектной мощностью до 20 млн т перевалки грузов в год, фактически стали невостребованными.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юрий Маслов, глава Бассейнового совета Нижнего Дуная, профессор, заслуженный экономист Украины. По его словам, в целом украинское Придунавье остается "серым пятном" на карте Украины, которому давно не уделяется должное политическое внимание.

"Как следствие, не решены две очень серьезные проблемы: достижение взаимоприемлемого компромисса между Украиной и Румынией по вопросу единого механизма управления водными экосистемами в дельте Дуная и болезненный вопрос функционирования глубоководного украинского судового хода "Дунай - Черное море", - подчеркивает эксперт.