Украинскую "дочку" Сбербанка ранее оценивали в $450-680 млн

Покупатели украинской "дочки" Сбербанка ранее оценивали актив в 450-680 миллионов долларов
Об этом сообщает российский "Коммерсант".
Собеседники издания уверяют, что один из новых владельцев банка Григорий Гусельников вел переговоры со Сбербанком и раньше, но тогда продавец мог диктовать свои условия и сделка не состоялась.
"Цена объявленной вчера сделки неизвестна. Ранее потенциальные покупатели оценивали украинскую "дочку" Сбербанка в 450-680 млн долларов", - пишет издание.
Как известно, Григорий Гусельников (через Norvik Banka) приобретет 45%, Саид Гуцериев - 55%.
Как пояснил Гусельников, AS Norvik Banka и он сам подписали соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского Сбербанка.
"Это соглашение позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка", - сказал Гусельников.
"Мы поддерживаем европейский выбор Украины и верим, что своей работой сможем способствовать будущему экономическому росту страны", - добавил он.
По словам главы Norvic Banka Оливера Брамуелла, украинская экономика прошла низшую точку кризиса.
Гусельников также отметил, что вместе с основным соглашением AS Norvik Banka запланировал ряд мероприятий по сокращению присутствия на российском банковском рынке.
Это позволит поднять эффективность инвестиций и ликвидировать ряд политических рисков, связанных с географией работы банка, заключил он.