Украинскую "дочку" Сбербанка ранее оценивали в $450-680 млн

Покупатели украинской "дочки" Сбербанка ранее оценивали актив в 450-680 миллионов долларов

Об этом сообщает российский "Коммерсант".

Собеседники издания уверяют, что один из новых владельцев банка Григорий Гусельников вел переговоры со Сбербанком и раньше, но тогда продавец мог диктовать свои условия и сделка не состоялась.

"Цена объявленной вчера сделки неизвестна. Ранее потенциальные покупатели оценивали украинскую "дочку" Сбербанка в 450-680 млн долларов", - пишет издание.

Как известно, Григорий Гусельников (через Norvik Banka) приобретет 45%, Саид Гуцериев - 55%.

Как пояснил Гусельников, AS Norvik Banka и он сам подписали соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского Сбербанка.

"Это соглашение позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка", - сказал Гусельников.

"Мы поддерживаем европейский выбор Украины и верим, что своей работой сможем способствовать будущему экономическому росту страны", - добавил он.

По словам главы Norvic Banka Оливера Брамуелла, украинская экономика прошла низшую точку кризиса.

Гусельников также отметил, что вместе с основным соглашением AS Norvik Banka запланировал ряд мероприятий по сокращению присутствия на российском банковском рынке.

Это позволит поднять эффективность инвестиций и ликвидировать ряд политических рисков, связанных с географией работы банка, заключил он.