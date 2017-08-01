Украинскую ГТС готовят к новому отопительному сезону

ПАО "Укртрансгаз" по результатам финансово-хозяйственной деятельности в I полугодии 2017 года полностью выполнило предусмотренные на этот период производственные программы и работы по диагностированию объектов ГТС. Украина реформировала свою ГТС на 80%

В частности программу ремонтов и технического обслуживания газопроводов выполнено на 116%, капитальных инвестиций по объектам строительства - на 103%, диагностирования объектов ГТС - на 101%, сообщает пресс-служба компании.

За 6 месяцев 2017 года выполнен объем работ по ремонту и техническому обслуживанию на 1,3 млрд грн, что на 30% больше, чем в аналогичный период 2016 года, а объем выполненных работ по капитальным инвестициям в денежном эквиваленте вырос в 2,8 раза до 794 млн грн.

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По состоянию на 1 июля подготовка ГТС к отопительному сезону происходит в штатном режиме.

За май-июнь 2017 года выполнено в среднем 30-40% работ от запланированных на 5-месячный подготовительный период (май-сентябрь).

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