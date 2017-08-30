Украинцам будут монетизировать меньше 25% от сэкономленной субсидии

Аналитик Тарас Галайда заявил, что постановление Кабинета министров о монетизации сэкономленных субсидий не будет стимулировать людей к экономии.

По словам аналитика, если потребитель сэкономил 85 кубов газа, то в денежном эквиваленте это количество ровно 4 тыс. гривен.

"Из них Кабмин предлагает монетизировать 690 гривен. Остальное - 3356 гривен забирают в бюджет. То есть человек, имея по окончанию отопительного сезона переплату примерно 4 тыс. гривен, видит, 3350 гривен забрали, а ему на руки дали 690 гривен. Это явно не стимулирует людей к экономии", - пояснил аналитик.

Галайда отметил, что монетизация сэкономленной субсидии рассчитана только на людей, которые отапливают квартиры газом. Если есть централизованное отопление, если есть индивидуальный счетчик, то экономия для такого человека не монетизируется.