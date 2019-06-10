Украинцам начали начислять штрафы за долги по коммуналке

Штрафы за долги по оплате коммуналки в Украине установят в договоре с поставщиком услуги.

Как пишет "Слово и Дело", c 10 июня украинцам начнут начислять штрафы за задолженность по оплате ЖКУ.

"Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, - говорится в тексте закона, пишет Лига.

Пеня должна быть установлена в договоре с поставщиком услуги. Она будет начисляться лишь на ту сумму, которая образуется после заключения такого договора.

При этом, в законе указано, что штраф за коммуналку не должен превышать 0,01% долга за каждый день просрочки. Общая сумма штрафа не может превышать 100% от всей суммы долга.

Сообщается, что случае, если задолженность по оплате ЖКУ возникла из-за не выплаты субсидии, штраф начислен не будет.

Напомним, штрафы за долги по коммуналке депутаты парламента ввели новым законом О жилищно-коммунальных услугах.

Законом также устанавливается обязанность для украинцев впускать в свои дома проверяющих.

Сообщалось также, что долги за коммуналку в Украине выросли на 7 млрд грн всего за месяц.

.