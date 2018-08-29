Украинцам повысили зарплаты: Госстат подсчитал средний оклад по стране

Индекс реальной заработной платы вырос на 14,7% в июле в сравнении с этим периодом прошлого года, а также - на 1% по сравнению с июнем 2018 года.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

Как показывают данные Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле 2018-го составила 9170 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы - 3723 грн.

При этом, средняя номинальная зарплата выросла всего на 0,3% по сравнению с июнем и на 24,9% по сравнению с июлем прошлого года.

Самую высокую среднюю зарплату зафиксировано в Донецкой области - 9764 грн, Киевской - 9410 грн, Днепропетровской - 9268 грн, и Запорожской - 8945 грн. В Киеве средняя зарплата составила 13836 грн.

Также, ранее мы сообщали, что количество украинцев, зарплата которых превысила 10 тыс. грн достигла 26,8%. В 2017 году этот показатель составлял 17%.