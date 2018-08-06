Украинцев предупредили о вероятном подорожании хлеба

Дефицит качественного зерна на рынке может стать причиной подорожания хлебобулочных изделий на 30-35%. Качество украинского зерна из-за июньской засухи и июльских дождей достаточно низкое. Кроме того, прошедшие в ряде регионов сильные дожди мешают уборке урожая.

Об этом сообщает ЛИГА.net.

"В некоторых областях дождило целый месяц, больше 30 дней никто не выходил в поле. Это больше, чем период жатвы", - отмечает президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.

Томич подчеркивает, что чрезмерная влажность в результате дождей приводит к массовым заболеваниям, прорастанию, гниению и другим вредным факторам, которые уменьшают валовое производство и качество зерна.

"Во влажном зерне активно развиваются грибковые микроорганизмы, выделяются микотоксины, и зерно становится непригодным даже для корма животных", - говорит Петр Лахай, эксперт аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса.

В то же время глава правления "Киевхлеба" Владимир Череда говорит, что цена на зерно и муку растет ежегодно, независимо от урожая.

"Например, в 2016 и 2017 годах в Украине собирали рекордный урожай пшеницы, но спада цен не было. Основная часть зерна идет на экспорт, и цена пшеницы для внутреннего рынка формируется в порту и зависит от курса валют", - говорит он.

Сложившаяся ситуация приведет к тому, что цены на хлеб вырастут, отмечают эксперты.

"Если ранее я давал прогнозы, что хлеб подорожает на протяжении года до следующей жатвы на четверть, то с учетом новых корректив стоит ожидать роста цен на хлеб до следующего урожая на 30-35%", - утверждает Томич.

