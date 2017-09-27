Украинцев возят "черные" маршрутчики на "грузовых" микроавтобусах по демпинговым ценам

Заработок у легальных перевозчиков отбирают и автолюбители, подрабатывающие частным извозом

Украинские дороги заполонили нелегальные извозчики. Причем людей возят не только "левые" маршрутки, но и обычные водители, которые хотят сэкономить на топливе при поездке за город.

Таким образом, говорят эксперты, официальные маршрутчики теряют до 30% заработка.

"С одной стороны, если с пассажирами "убитых" нелегальных микроавтобусов что-то случится - никто не ответит, а с другой, они переманивают людей к себе демпинговыми ценами - у них тарифы ниже примерно на 20%. Такая ситуация складывается не только в Киеве, но и регионах", - рассказал UBR.ua член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко.

При этом глава киевского отделения Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Дмитрий Лось добавил, что искоренить "нелегалов" на сегодняшний день невозможно без законодательных изменений.

"Это компании, у которых по факту на балансе не числится никакого имущества, поэтому даже при наличии заявления в полицию и решения суда, исполнительной службе нечего с них взять и дело закрывается. А извозчики продолжают работать и дальше", - говорит Дмитрий Лось.

Вместе с этим, говорят эксперты, зачастую "нелегалы" возят пассажиров на старых переделанных с грузовых на пассажирские микроавтобусах. Поэтому передвигаться на таких хоть и дешевле, но намного опаснее.