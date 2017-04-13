Украинцы будут платить транспортный налог по-новому

Как пишет бизнес ресурс UBR.ua, увеличение размера минималки до 3,2 тыс. гривен повлекло за собой увеличение размера налогов, которые приходится платить украинцам. Среди них и налог на роскошные авто. В частности, владельцы дорогих автомобилей, стоимость которых превышает 1,2 млн гривен, а год выпуска не раньше 2012 года, получат из налоговой уведомление о необходимости уплаты налога в размере 25 тыс. гривен.

Отметим, что плательщиками транспортного налога являются как юридические, так и физические лица, в том числе и нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине собственные легковые автомобили.

В то же время, в связи с ростом минималки, в 2017 году меняется расчетная среднерыночная стоимость авто для такого налогообложения. В первую очередь, снижен порог, ранее он составлял 750 минимальных зарплат, то теперь вдвое меньше — 375 минималок.

Соответственно, на 1 января минимальная зарплата в 2016 году составляла 1378 грн и платить налог обязаны были те, стоимость авто у которых превышала 1,0335 млн грн. После нововведений, пороговая сумма выросла до 1,2 млн грн.

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