Украинцы могут следить за исполнением бюджета

На портале Е-Data запущен второй модуль - открытый "Бюджет для граждан". Об этом на пресс-конференции сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

"Мы переходим ко второй стадии - открытие модуля "Бюджет для граждан". Сегодня модуль позволяет увидеть основные показатели исполнения бюджета за 2018: структуру доходов и расходов, а также уровень выполнения бюджета. Вся информация представлена в формате open data и обновляется ежемесячно", - сообщила Маркарова.

По ее словам, сейчас на портале можно увидеть сколько средств ушло на образование, оборону, медицину, общегосударственные функции.

Заметим, для полной реализации проекта потребуется два года.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона No9000 о Государственном бюджете Украины на 2019 год.

Законопроект был внесен правительством 15 сентября.

Напомним, в проекте Государственного бюджета Украины на 2019 год закладывается рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 3%, а инфляция - на уровне 7,4%.

Правительство предлагает повысить минимальную заработную плату до 4173 гривен.