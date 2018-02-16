Украинцы начали втрое чаще рассчитываться карточками

За последние пять лет доля безналичных расчетов карточками в Украине выросла более чем втрое. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.

"Показатели рынка платежных карт и платежной инфраструктуры по итогам 2017 года свидетельствует, что доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карточек увеличилась до 39,3% (на 3,8% с начала 2017 года). Всего за последние пять лет этот показатель существенно вырос - более чем втрое (по состоянию на 1 января 2013 доля составляла 12,4%).

Отмечается, что всего в 2017 году украинцы совершили более 3 млрд операций с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками, на сумму 2 125 млрд грн (это на 23% и 31,9% больше по сравнению с 2016 годом соответственно).

"Наблюдается стабильная динамика роста именно безналичных расчетов: за 2017 год количество таких операций возросло на 30,2%, а объем - на 46,2% (по сравнению с 2016 годом)", - уточнили в НБУ.

При этом, по данным регулятора, в прошлом году распределение безналичных операций с использованием платежных карточек выглядело так: наибольший объем безналичных операций приходится на расчеты в сети Интернет - 38,8%; наибольшее количество - на расчеты в торговой сети - 50,6%.

Также сообщается, что количество платежных карт за год увеличилось на 3,9% и на начало 2018 составило 59,9 млн шт., из них активных - 34,9 шт. (рост на 7,6%). Кроме того, наблюдается активный рост в сегменте бесконтактных платежных карт - на 37,8% за год (с 2 млн до 2,7 млн штук).

Напомним, по данным НБУ, в 2017 году на один миллион безналичных операций приходилось 25 мошеннических.