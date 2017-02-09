Украинцы не доплачивают за свет до обоснованного уровня почти 60%, - НКРЭКУ

В Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг утверждают, что стоимость электроэнергии для населения на 57,7% ниже обоснованного уровня

Экономически обоснованным является тариф 2,31 гривни за 1 кВт-ч, сообщает "ДС" со ссылкой на УНИАН.

"Постановлением НКРЭКУ от 26 февраля 2015 года No220 "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению" предусматривалось привести в марте 2017 года тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей к экономически обоснованному уровню. Однако, на протяжении 2015-2016 годов произошел рост средневзвешенного тарифа на электрическую энергию. Средний розничный тариф на электроэнергию для населения (экономически обоснованный тариф) в январе 2017 года составляет 2,31 гривни за 1 кВт-ч с НДС (с учетом объема дотаций). То есть, сейчас население платит только 42,29% рыночного уровня тарифа", - сказано в сообщении.

В то же время отмечается, что регулятор рассматривает возможность дальнейших мер по приведению тарифов на электроэнергию для населения к экономически обоснованному уровню.

В настоящее время тариф для населения составляет 71,4 коп./кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц, 1,29 грн/кВт-ч (от 100 до 600 кВт-ч), а при потребления более чем 600 кВт-ч тариф составляет 1,638 грн/кВт-ч.

