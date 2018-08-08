Украинцы принесли банкирам 17 млрд грн за три месяца

Во втором квартале 2018 года гривневые депозиты населения в украинских банках выросли на 8,7%, по сравнению с первым кварталом и на 21,4% в годичном измерении

Об этом говорится в "Обзоре банковского сектора", опубликованном Национальным банком Украины, информирует "ДС".

По подсчетам НБУ, в целом, во втором квартале средства населения в банках выросли на 17,2 млрд грн.

"Как и раньше, это преимущественно краткосрочные депозиты: около половины из них составляют депозиты до 3 месяцев и средства по требованию", - отмечается в сообщении.

Средства бизнеса в банках, после сезонного оттока в начале года, во втором квартале увеличились на 6,4 млрд грн.

В целом, за апрель-июнь средства бизнеса в банках выросли на 0,9% в гривне и 4,2% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте.

"Рост валютных вкладов бизнеса обеспечили в основном государственные монополии", - указывает Нацбанк.

В то же время доля средств НБУ в фондировании банков снизилась до исторически минимального значения в 0,9%.

Как сообщала "ДС", по данным НБУ, по итогам первого полугодия 2018 года украинские банки получили чистую прибыль в размере 8,3 млрд грн.