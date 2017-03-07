Украинцы в феврале продали валюты больше, чем купили

В феврале банки продали наличной валюты на 186,8 млн долл., купили - на 272,7 млн долл.

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что украинцы в феврале 2017 году купили у банков валюту на эквивалент $186,8 млн, тогда как продали им на $272,7 млн.

Согласно его данным, по сравнению с январем этого года объемы покупки валюты выросли на 29,3%, продажи - на 37,9%, а по сравнению с февралем прошлого - соответственно в 4,8 раза и на 46,7%.

НБУ уточняет, что непосредственно долларов украинцы в минувшем месяце купили на $146,6 млн, а продали - на $193,7 млн.

Регулятор также указывает, что на межбанке в феврале этого года объем торгов упал на 1,1%, а по сравнению с февралем прошлого - на 45,1%, до $2,69 млрд. "Новая Почта" займется обменом валют

Нацбанк в феврале больше выкупал избыток валюты, чем покрывал ее дефицит: покупка составила $133,6 млн, тогда как продажа - $52,7 млн. В январе ситуация была обратная: НБУ приобрел $157,8 млн, одновременно направив на поддержку гривни $235,8 млн. Подобная ситуация была и в феврале 2016 года: покупка составила $22,2 млн при продаже $181 млн.

В результате суммарно за два первых месяца этого года Нацбанк вышел на позитивное сальдо интервенций в $2,9 млн против негативного в $233,1 млн в январе-феврале прошлого года.

Как сообщалось, с 1 января 2017 года был отменен 2% сбор на покупку наличной валюты, что, по мнению Нацбанка и экспертов рынка, должно было снизить долю "черного" и "серого" сегментов на рынке наличных валютообменных операций и увеличить долю легального рынка.

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