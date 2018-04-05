Украинцы в марте продали на $ 105 млн больше, чем купили

Украинцы в марте 2018 года купили у банков валюту на эквивалент $ 715,8 млн, тогда как продали им на $ 820,7 млн, сообщил Нацбанк на сайте.

Чистая продажа валюты украинцами в марте составила $ 104,9 млн по сравнению с $ 18,6 млн в феврале этого года и $ 191 млн - в марте прошлого.

Объем покупки валюты в марте по сравнению с февралем этого года вырос на 5,1%, продажи - на 17,3%, а по сравнению с мартом прошлого года - соответственно в 2,7 раза и 1,8 раза.

НБУ уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце купили 555,6 млн, продали - 634,6 млн.

В целом за первый квартал этого года продажа валюты превысила ее покупку на $ 380,8 млн, тогда как за первый квартал прошлого - на $ 330,4 млн.

Напомним, что темпы вывода валюты за рубеж украинцами существенно выросли.

По материалам: Интерфакс-Украина