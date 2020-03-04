Украинцы в наблюдательных советах наших предприятий чувствуют себя нацменьшинством - Президент

На сегодня граждане Украины в наблюдательных советах украинских предприятий чувствуют себя национальным меньшинством. Об этом заявил во время выступления в парламенте Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Концепция зарплат министров была пересмотрена. Но вопрос по зарплатам и премиям многих членов наблюдательных советов. Мы понимаем, что есть законы рынка. Мы не предлагаем популистски платить минималку. Но, когда более 10 млн граждан живут на грани бедности, не будет таких выплат людям, которые будучи в наблюдательных советах, от силы два раза в год прилетают в Украину", - сказал Зеленский.

По его мнению, на сегодняшний день фактически "присматривать в Украине стало выгоднее чем работать".

"И при всем уважении к международным партнерам, при всей благодарности за их помощь, сегодня граждане нашей страны в наблюдательных советах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством", - добавил Президент.

Он пояснил, что не ставит под сомнение прозрачность или эффективность работы иностранцев, это "лишь вопрос справедливости и нашего чувства субъектности".