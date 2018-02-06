Украинцы в январе продали банкам на 257,2 млн долл. больше, чем купили

Украинцы в январе этого года продали банкам на 257,2 млн долл. в эквиваленте больше, чем купили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.

Украинцы в январе купили у банков валюты на 580 млн долл. в эквиваленте, продав при этом банкам 837,3 млн долл. в эквиваленте.

По сравнению с декабрем прошлого года украинцы купили у банков на 21,24% меньше валюты, а продали банкам на 4,44% больше.

При этом, покупка украинцами валюты по сравнению с январем прошлого года увеличилась в примерно четыре раза, а продажи - в около 4,2 раза.

Напомним, ФГВФЛ с 1 февраля продает долги украинцев только на голландских аукционах.