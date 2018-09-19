Украинцы за первое полугодие задекларировали четыре триллиона доходов

Граждане Украины задекларировали на 20%, или на 669,3 млрд грн больше соответствующего показателя прошлого года.

Украинцы в первом полугодии 2018 года задекларировано более 4 трлн грн доходов. Это на 20%, или на 669,3 млрд грн больше соответствующего показателя прошлого года. Об этом в среду, 19 сентября, сообщили в Государственной фискальной службе.

Сумма положительного объекта налогообложения составила 264 млрд грн, из которой определены к уплате 22,2 млрд грн налога на прибыль.

В первом полугодии субъекты хозяйствования подали 26,7 тысяч деклараций по налогу на прибыль. Это на 15,2%, или на 3,5 тысяч превышает соответствующий показатель прошлого года.

Из этих деклараций прибыльными являются 18,9 тысяч, или 70,7% от общего количества, убыточными - 7,4 тысяч, или 27,8%.

По данным ведомства, в сравнении с представленными декларациями за аналогичный период 2017 года, количество убыточных уменьшилось почти на 2%.

В течение января-августа 2018 году до общего фонда государственного бюджета собрано 72,5 млрд грн налога на прибыль, что на 20,2% (на 12,2 млрд грн) больше запланированного.

Сумма уплаченного налога выросла на 53% (или на 25,2 млрд грн) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Из общей суммы собранного налога на прибыль в августе поступило 18,5 млрд грн, что превышает запланированный показатель на 8,8%, или на 1,5 млрд грн.

sfs.gov.ua

Ранее сообщалось, что с начала декларационной кампании в Украине доходы свыше 1 млн гривен задекларировал 1061 человек.

Также СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко в своей декларации за 2017 год указал две траты на туристические услуги на общую сумму - более 2,7 млн гривен. Его расходы - первые в "рейтинге расходов отдыхающих" украинских чиновников.