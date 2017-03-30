Украинцы задолжали за коммунальные услуги почти 20 млрд грн

По состоянию на 30 марта, задолженность украинцев за коммунальные услуги выросли до 19,5 миллиарда гривен, сообщает УНИАН.

По данным источника, долги только за отопление и горячую воду составляют 11,9 миллиарда гривен.

Кроме этого, задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод уменьшилась на 6,7% и составляет 1,4 миллиарда гривен.

Стоит отметить, что в феврале украинцы уплатили за электроэнергию 2,5 миллиарда гривен (116,5% от начисленных в этом периоде сумм).

Самый высокий уровень оплаты зафиксировали в Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях (238,3%, 136,1% и 123,3% соответственно), а самый низкий - в Луганской, Харьковской и Сумской областях (59,9%, 72% и 73,6% соответственно).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, исполнительная служба за долги арестовала счета Укргазбанка.