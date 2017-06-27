Украину атаковал вирус-вымогатель Petya.А

Компьютерный вирус, который 27 июня атаковал Украину, - это вирус Petya.A.

Об этом сообщила ставшая одной из жертв компания "Новая почта".

"Из-за массированной атаки вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр "Новая почта" временно не могут обслуживать клиентов. Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить работу в ближайшее время. Благодарные вам за понимание, обещаем информировать о ходе событий", - говорится в сообщении "Новой почты" в фейсбуке.

В 2016 году издание "Хакер" в заметке об обнаружении этого вируса писало, что это локер-шифровальщик.

Тогда Petya атаковал специалистов по кадрам, разсылая фишинговые письма узконаправленного характера. Послания якобы были резюме от кандидатов на какую-либо должность. К письмам прилагалась ссылка на полное портфолио соискателя, файл которого размещался на Dropbox. Вместо портофлио по ссылке располагался малварь.

Запуск файла приводил к падению системы и последующей перезагрузке.

После этого загружался экран блокировки Petya. Вымогатель сообщает пострадавшему, что все данные на его жестких дисках были зашифрованы и восстановить их невозможно.

Напомним, что жертвами вирусной атаки 27 июня в Украине стали ряд энергетических компаний, в том числе Укрэнерго и ДТЭК, сети магазинов, банки, Укртелеком.