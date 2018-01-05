Украину спасет спецфонд с $6 млрд в год

В свою очередь украинские управленцы должны понять, что помощь будет оказываться только при условии активной борьбы с внутренней коррупцией

Лучшим стимулом для реформ являются рыночные механизмы, способные усилить политические обязательства страны, заявил высокопоставленный экс-чиновник НАТО Майкл Карпентер.

Рыночные механизмы являются наибольшим стимулом для реформ, особенно, когда их усиливают обязательства на политическом уровне.

Об этом экс-чиновник написал в своей статье для Foreign Policy, передает "Украинформ". Он считает, что эффективность подобного подхода хорошо видно на примере таких стран как Румыния, Польша и Литва.

Карпентер подчеркнул важность предоставления Украине противотанкового оружия для защиты от российской агрессии администрации Трампа. По его словам, такая помощь США поможет вооруженным силам Украины сдерживать агрессию соседней страны. Он также отметил другую, не менее серьезную угрозу евроатлантическим стремлениям Украины - внутреннюю коррупцию.

Карпентер убежден, что это хорошо понимают и в Кремле. С его слов, кремлевские стратеги недооценили тот факт, что внешняя агрессия только усилит чувство гражданского долга украинцев, их национальную идентичность. Осознав это, кремлевские политтехнологи рассчитывают на не менее грозное оружие - коррупцию, которая ослабляет государство изнутри.

Карпентер напомнил, что для помощи Украине администрацией Обамы были направлены в страну эксперты Госдепа, Министерства юстиции и ФБР с целью оказания помощи в создании структур НАБУ, САП и НАПК. Их экспертные рекомендации использовались также при создании в Украине патрульной полиции. Стало известно, что мешает бизнесу развиваться больше, чем война

Карпентер напомнил о неоднократных призывах к украинскому руководству Джозефа Байдена о необходимости создания антикоррупционных учреждений. По его мнению, сегодняшняя администрация также должна использовать все рычаги влияния, чтобы донести украинскому руководству мысль о том, что поддержка Запада Украине военной и экономической сферах возможна только при условии активной борьбы с коррупцией.

В военной сфере США могут помочь с помощью усиления специальных программ тренировки, по которым проходят обучение 5 батальонов пехоты и 1 батальон сил специального назначения ежегодно.

США также смогут убедить своих европейских партнеров в странах-членах НАТО предоставлять Украине оружие.

Кроме того, по мнению Карпентера, могут начаться серьезные переговоры с Евросоюзом о создании адресного инвестиционного фонда с участием западного менеджмента в качестве поддержки более серьезных антикоррупционных реформ в стране.

По оценке Карпентера инвестиционному фонду потребуется ежегодно 6 миллиардов долларов, что вполне соответствует возможностям Европейского фонда стратегических инвестиций.