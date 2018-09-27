Украину ждет глобальный передел строительного рынка

Застройщиков хотят заставить платить белые зарплаты и строить садики. Это грозит заморозкой строек

Правительство решило проверить всех застройщиков на предмет уплаты налогов и соблюдения норм трудового законодательства. Под пристальный глаз контролеров попадут сотни строительных компаний. Как рассказали UBR.ua в Государственной фискальной службе, только среди предприятий строительной отрасли с объемами поставок товаров и услуг свыше 10 млн грн., почти 800 предприятий выплачивают зарплату на уровне минимальной или того меньше. И это пока только предварительные данные ведомства.

Сами строители сразу заподозрили неладное. Мелкие застройщики волнуются, что основной удар придется именно на них, тогда как 10-15 крупнейших компаний отделаются легким испугом.

Между тем, скрывать есть что даже крупным игрокам: офисы оформляются на "левые" компании, зарплаты лишь частично "белые", центральный офис (управление) часто находится по адресу, не совпадающему с юридическими. Сюда же можно добавить покупателей, рассчитывающихся с застройщиком "кэшом" и отсутствие разрешительной документации на строящиеся проекты. Это не говоря уже о подставных руководителях.

"Весь рынок работает в лучшем случае по-серому. В том числе гиганты отрасли. То есть, если проверять всех, то она просто "загнется". Но существует большая вероятность, что проверять будут именно "неугодных", то есть конкурентов наиболее крупных компаний. Эти проверки также стоит косвенно связать с новыми ГСН (градостроительные нормы). С одной стороны, не исключено, что проверять станут тех, кто в судебном порядке заблокировал их вступление в силу. А с другой стороны, рынок понимает, что строительные нормы принимались для того, чтобы перекрыть кислород мелким компаниям, работающим преимущественно в пригороде. Пока не работают ГСН, можно "уплотнить" рынок проверками", - высказал UBR.ua свои опасения руководитель одного из строительных проектов.

Инвесторы получат дома позже

У других застройщиков настроения не такие панические. По их словам, анонсированные фискальные проверки строительных компаний на предмет уплаты налогов и четкого выполнения законодательства о труде нацелены в первую очередь на выявление недобросовестных застройщиков. Компаниям, которые придерживаются всех норм действующего налогового законодательства и всячески обеспечивают надлежащие условия работы и оплаты труда, подобные проверки серьезными неприятностями не грозят.

"Проверяется не бизнес в целом, объемы строительства конкретной компании или предмет выполнения ею обязательств перед инвесторами. А делается акцент на соблюдении трудовых и налоговых взаимоотношений в строительной сфере, для чего и привлекаются соответствующие органы", - подметил в беседе с UBR.ua директор по развитию компании NOVBUD Вячеслав Павлов.

Однако, эксперт также предположил, что данное решение не лучшим образом повлияет на конечного потребителя, поскольку во время проверок ряд компаний будут вынуждены приостановить работу на строительных площадках.

"Любая проверка - это простой, это временная приостановка деятельности. Кроме прочего, информация о проверке, как это не раз уже случалось, вызывает нездоровые приступы паники у покупателей", - подчеркнул начальник отдела продаж мини-города Svitlo Park Александр Панфилов.

По мнению экспертов, из-за проверок сдача дома может сдвинуться минимум на 1,5-2 месяца. И это если не будет выявлено никаких проблем. А более длительные разбирательства грозят заморозкой деятельности компании, когда тысячи покупателей останутся без квартир, из-за невозможности застройщика закончить свои объекты.

"Серых" строителей станет меньше

Наиболее остро вопрос с серыми зарплатами в строительной отрасли стоит в регионах. По словам исполнительного директора Конфедерации строителей Украины (КСУ) Виталия Грусевича, одним из аргументов в пользу зарплаты в конвертах игроки рынка прежде называли жесткое регулирование со стороны государства сметной величины окладов. Дескать, чтобы удержать квалифицированный персонал, застройщики вынуждены компенсировать сверху "наличкой" разницу с рыночной ставкой.

Но 4 сентября вступил в силу приказ Минрегиона от 27.07.2018 No196, отменивший госрегулирование. Теперь заказчик (инвестор) сам определяет уровень сметной зарплаты, ориентируясь на среднемесячный уровень оплаты на рынке и прогнозируемый индекс потребительских цен, говорит эксперт.

"Еще один фактор, стимулирующий вывод из тени строительного рынка - безвиз. Есть понимание, что удержать квалифицированные кадры от трудовой миграции в страны ЕС может только прозрачная и конкурентная зарплата. Это и происходит на рынке. Мы считаем кадровый вопрос одним из важнейших для функционирования рынка, поэтому на ближайшем заседании совета директоров КСУ, которое состоится 3 октября, будут обсуждаться механизмы усовершенствования начисления размера сметной заработной платы", - рассказал UBR.ua Виталий Грусевич.

Экономят на садиках

Помимо налогов, правительство проявило обеспокоенность и образовавшимся в стране дефицитом садиков и школ, о которых застройщики часто забывают при возведении новых жилых комплексов.

По словам экспертов, гармоничное развитие социальной инфраструктуры параллельно с жилой застройкой находится в компетенции местных органов власти. Именно они в ответе за разработку градостроительной документации и выдачу градусловий и ограничений, техусловий на подключение к коммунальной инженерной инфраструктуре. Застройщики работают в рамках, которые им определены местными и государственными властями. А нарушение дозволенного с их стороны, равно как и "крышевание" власть имущими - уже сфера уголовной ответственности.

"Мингрегион не может инициировать проверки. Это зона ответственности мэрии и местных органов власти. Это вопрос не к нам, а к местным советам, которые некачественно изучают планы застройки, и выдают такие разрешения. Мы проверками не занимаемся. Чтобы такое не повторялось, мы утвердили новые строительные нормы по плотности застройки и, в том числе, по наличию социальной инфраструктуры возле новых домов. На 1 тысячу новых жителей должно быть создано 150 школьных посадочных мест и 38 мест в детских садах", - рассказал UBR.ua замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Денис Вергун

