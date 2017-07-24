Украину ждет повышение тарифов на электроэнергию на 20% - мнение эксперта

Бывший глава Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко заявил, что приватизация облэнерго связана с необходимостью правительства Владимира Гройсмана в дополнительных средствах из-за дефицита Пенсионного фонда и государственного бюджета. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

"Вся предыдущая приватизация свелась к тому, что за счет потребителей и энергорынка были имитированы инвестиционные программы. Я понимаю решение правительства (о приватизации облэнерго, - ред.), ведь ему очень необходимы деньги. Не случайно несколько дней назад Гройсман сознался, что средств на покрытие дефицита бюджета и Пенсионного фонда не хватает. Именно поэтому было принято решение о продаже, ведь я не верю, что на сегодняшний день в Украину действительно могут зайти стратегические инвесторы", - заявил Кучеренко.

При этом он подчеркнул, что еще одной причиной приватизации предприятий облэнерго является недавнее решение Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг о так называемой стимулирующей методологии тарифного регулирования, которая, по идее, должна привлечь инвесторов.

"Придут ли инвесторы - поживем увидим, но я побаиваюсь, что это опять приведет к росту тарифов в связи с тем, что в Украине очень слабое и неэффективное регулирование этого монопольного рынка", - убежден бывший министр.

По его словам, сейчас на оптовом энергетическом рынке Украины стоимость электроэнергии на 15-20% выше, чем оптовая рыночная стоимость в соседних странах.

"И это без учета тарифа облэнерго за распределение этой электроэнергии. А с принятием этой методологии будет повышена еще эта составляющая тарифа, что приведет к неизбежному повышению тарифов для населения на 15-20%. И это не конец, а лишь начало. Это мой прогноз", - отметил Кучеренко.

Вместе с тем он прокомментировал целесообразность закупки Украиной антрацитового угля у Южно-Африканской Республики. По убеждению экс- министра, для того, чтобы не закупать антрацит ни в России, ни в ОРДЛО, Украине однозначно необходимо проводить диверсификацию угля. Однако из-за схемы "Роттердам плюс" из карманов граждан было вытянуто 15 млрд гривен.

"Попытка завести южно-африканский уголь была предпринята ровно три года назад, однако тогда этот контракт из-за вмешательства высших должностных лиц был сорван. Как этот хороший уголь государство профукало, так его прекрасно использовала компания Рената Ахметова ДТЭК. Поэтому тут просто идет борьба за финансовые потоки. Кстати, это точно так же связано с увеличением цены на электроэнергию. Надо понимать, что вся эта схема "Роттердам плюс" привела к увеличению цены и дополнительной нагрузке на население - 15 млрд гривен лишних были за год вытянуты с карманов потребителей", - констатировал Кучеренко.