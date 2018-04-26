Укравтодор отказался проводить ямочный ремонт дорог

Глава Укравтодора Славомир Новак заявил, что предприятие отказывается от ямочного ремонта .

Об этом он сообщил в четверг, 26 апреля на своей странице Facebook .

По его словам, ямочный ремонт - это аварийные меры, а не ремонт по сути. Кроме того, он отметил, что все ремонты дорог, которые проводились в Украине в 2017 году, выполнены на хорошем уровне.

"Да, дефекты могут быть - это нормально в любой стране мира. Однако за дефекты в пределах гарантий отвечают подрядчики. Другое дело - аварийные ремонты. Когда сходит снег, в Украине начинается так называемый ямочный ремонт. Это не ремонт по своей сути, это аварийная ликвидация ямочности для обеспечения проезда по дорогам. Временные, крайние меры. Частью нашей стратегии является отказ от таких ремонтов", - написал Новак.

В то же время, он признал, что мгновенно отказаться от подобного ремонта невозможно.

"Например, в прошлом году благодаря ямочному ремонту был обеспечен проезд по 40 тыс км дорог. Средств, которые мы потратили на это, - нам хватило бы только на 300 км среднего ремонта" - подчеркнул Новак.

Кроме того, Новак рассказал, что в 2018 году будут отремонтированы 4000 км дорог.

Напомним, для восстановления дорог нужно ежегодно около 200 млрд грн. Об этом заявил экс-советник главы Укравтодора Андрей Мартенс .