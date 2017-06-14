Укравтодор планирует построить 500 развязок и тысячу переходов

Укравтодор разработал план мероприятий по борьбе со смертностью на дорогах, сообщает ЦТС.

План основан на Стратегии безопасности движения и включает принципы системы 4E: Engineering (инженерные стандарты: стандарты проектирования, строительства и безопасности на дорогах; стандарты автомобилей) Emergency (спасение: скорая медицинская помощь, помощь после аварии) Enforcement (правоохранительный надзор и контроль: контроль скорости, контроль содержания алкоголя в крови водителя, контроль технического состояния транспортного средства, контроль нагрузки на дорогу, Education (образование и обучение: осознание и понимание рисков, формирование поведения водителей, пассажиров, пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов).

В рамках плана Укравтодор предлагает построить 500 кольцевых развязок вместо нерегулируемых перекрестков, обновить технические стандарты для проектирования и строительства дорог. Также предусматривается создание 1000 наземных пешеходных переходов, учитывая островки безопасности, освещение, качественные дорожные знаки и разметку. В том числе ведомство намерено сооружать надземные и подземные переходы, строить объездные дороги и создавать безопасные перекрестки.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в 2018 г. на безопасность на дорогах правительство выделит 1,6 млрд грн, в 2019-м - 2,5 млрд грн. С 2020 г. будет выделяться не менее 3,5 млрд грн.

Также и. о. главы Укравтодора Славомир Новак предложил уменьшить максимально допустимую скорость движения на дорогах в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч. С такой инициативой он выступил во время заседания Кабинета министров сегодня, 14 июня 2017 г.

"Все европейские страны согласны в одном, что первоочередным врагом пешеходов, а также водителей на дорогах является скорость. Приходит время, когда нужно начать говорить об увеличении штрафов за скорость и снижение скорости в городах с 60 до 50 километров в час", - сказал он.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, в прошлом году на украинских дорогах погибло около 3,5 тыс. человек, а 33,5 тыс. были травмированы.

Напомним, ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Киеве дополнительно выделят 1 млрд грн.