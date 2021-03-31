"Укравтодор" програв справу китайському підряднику і має виплатити йому понад EUR10 млн

Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" 2020 року розірвало договір на будівництво об'їзної дороги в Житомирі з китайським підрядником Sinohydro через невиконання умов. Про це повідомили у пресслужбі підприємства 29 березня.

Будівництво цієї дороги фінансували завдяки кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Китайська компанія мала виконати всі роботи протягом двох років. Але за цей період вона зробила лише половину робіт з суттєвими порушеннями технологій будівництва, зазначили в "Укравтодорі".

"Роботи визнані дефектними та підлягають повторному виконанню", - повідомила компанія.

Китайський підрядник подав позов до Ради з урегулювання спорів. Арбітр Міжнародної асоціації інженерів-консультантів Махадев Гопінат постановив, що розірвання контракту є неправомірним.

"Відповідно до цього рішення, €10,3 млн, інкасованих "Укравтодором" за банківськими гарантіями, які китайська компанія Sinohydro надала відповідно до умов контракту, мають бути повернені підряднику. Фактично, за даним рішенням вина підрядника щодо неспроможності виконати контрактні зобов'язання повністю перекладається на замовника, яким є "Укравтодор", - ідеться в повідомленні.

Держагентство готує офіційну незгоду з рішенням і повідомлення про намір почати арбітраж. У компанії зазначили, що за контрактом представник ради має систематично відвідувати будівництво й оцінювати стан виконання робіт. Пан Гопінат, відповідальний за таке рішення, проживає в Південно- Африканській Республіці. Він ніколи не був в Україні і тим паче на будівельному об'єкті, підкреслили в компанії.

"Цей факт дозволяє поставити під сумнів об'єктивність і неупередженість рішень пана Гопіната, про що свідчить аргументація і зміст таких рішень", - заявили в держагентстві.

У жовтні 2020 року "Укравтодор" ініціював розірвання контракту з китайською компанією Sinohydro за порушення умов контракту, низькі темпи та погану якість робіт, писало агентство LIGA.net. Одним із прикладів браку називали руйнування цементобетонного покриття. Італійська компанія з технагляду Ird Engineering Srl. зробила висновок, що руйнування виникли через недотримання підрядником методології проведення будівельних робіт. Sinohydro не погодилася із цим рішенням і подала скаргу до Ради з урегулювання спорів.