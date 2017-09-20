"Укрэнерго" купила для руководителя электромобиль с вентиляцией кожаных сидений

Один из 5 электромобилей для компании существенно отличается от остальных

Государственное предприятие "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подписала договор на приобретение 5 электромобилей за 4,05 млн гривен.

Об этом говорится в тендерной документации компании, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, как пишет в социальной сети Facebook предприниматель Алексей Тамразов, один автомобиль предназначен для директора компании, передает Страна.ua. В "Укрэнерго" рассказали о подготовке к отопительному сезону

"Они не хотели писать, что этот один автомобиль для начальника и он еще с кожаным салоном, с вентиляцией передних сидений, с подогревом задних (кроме передних) сидений, с лед фарами и многим другим. Мы бы возмутились, правда? Ну а так небольшая пересортица, типа спрятались и никто не видит", - написал он.

Фото: facebook.com/oleksii.tamrazov