"Укрэнерго" официально уведомило РФ об инвестиционном споре по активам в Крыму

НЭК "Укрэнерго" официально уведомила РФ о начале инвестиционного спора по активам компании, захваченных в Крыму, сообщил глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Несколько дней тому назад "Укрэнерго" вручило россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре по активам нашей компании в Крыму. Конверты получили: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер- министр Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин", - написал он на своей Facebook-странице.

Интересы "Укрэнерго" по делу представляет международная юркомпания Covington & Burling LLP, ранее участвовавшая в аналогичной тяжбе НАК "Нафтогаз Украины".

"Если нам не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, мы сможем подать иск в Международный арбитраж против России, как это уже сделал "Нафтогаз". Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, недополученных из-за такой потери", - отмечает глава "Укрэнерго".

По оценкам "Укрэнерго", только стоимость электросетей компании в Крыму - около $1 млрд. "Нам обязательно нужно восстановить справедливость и вернуть потерянное. Россия должна ответить за грабеж, который уже признан всеми цивилизованными странами мира", - резюмирует В.Ковальчук.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но вскоре будет преобразовано в частное акционерное общество.