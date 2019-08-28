"Укрэнерго" уведомило Россию о передаче в арбитраж иска о потере активов в Крыму

НЭК "Укрэнерго" уведомила Россию о передаче в арбитражный суд требований в споре касательно незаконного захвата своего имущества на территории Крыма. Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании.

Отмечается, что "Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией соглашения между Кабмином Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Кроме того, требуют компенсации ущерба от незаконного лишения собственности "Укрэнерго" в Крыму и нарушения обязательств гарантировать полную и безусловную правовую защиту. Эти требования возникли после захвата Россией имущества и активов компании вследствие аннексии Крыма в 2014 году.

Как сообщалось ранее, в апреле 2018 года высшим должностным лицам РФ вручили официальные письменные сообщения НЭК "Укрэнерго" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Хотели договориться об условиях разрешения спора, но российская сторона не ответила.

В связи с этим 27 августа 2019 года "Укрэнерго" передало спор на разрешение в арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ). Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора.

Интересы НЭК "Укрэнерго" в споре с Россией представляет международная юридическая фирма LALIVE со штаб-квартирой в Швейцарии.