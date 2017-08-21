Укрепление евро создаст проблемы для России - Bloomberg

Санкции США нанесли удар по российскому внутреннему долгу. Но uгораздо большая угроза надвигается на Россию с Европы.

Хотя более жесткие американские санкции значительно сократили доходность бондов в рублях, ослабление монетарной политики российского Центробанка все еще привлекает инвесторов долговыми облигациями с доходностью на уровне 11% в этом году в долларовом эквиваленте.

Однако, эксперты Goldman Sachs Group Inc. предупреждают о новом риске. Сокращение стоимости рубля более чем на 7% в сравнении с евро увеличит стоимость импорта и раздует инфляцию, вынудив Центробанк России сократить процентные ставки и начать распродажу так называемых облигаций федерального займа.

Об этом пишет сегодня издание Bloomberg.

"Дальнейший прирост капитала в российских активах с фиксированной доходностью, скорее всего, будет затруднен", - сказал экономист Goldman Sachs Group Inc. Клеменс Граф.

Евро значительно вырос в этом году, поскольку экономика еврозоны начала восстанавливаться, политические ризки сократились, а трейдеры предусматривают сокращение стимулирующих мер ЕЦБ. Чиновники ЕЦБ в этом месяце озвучили опасения о еще большем укреплении евро, которое уже достигло самой высокой отметки с 2015 года, когда были запущены меры для его ослабления с целью восстановления здоровой инфляции.

На 19 стран еврозоны приходится более трети российского импорта. Поставки из ЕС в целом выросли на 24% за первые шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ. Сегодня рубль потерял 0,1% в соотношении к евро.

Граф прогнозирует инфляцию в России на уровне 3,9%, хотя ранее ожидалось, что она составит 3%. Согласно новому прогнозу, ослабление рубля в отношении к евро добавит 60 базовых пунктов к инфляции в декабре, в то время как повышение цен на продукты добавит еще 30 базовых пунктов.

Ранее экономист и бывший министр энергетики России Владимир Милов писал на страницах The American Interest, что санкции причиняют России большую боль, чем кажется. Российский бизнес аккумулировал огромные внешние корпоративные долги за период с 2009 до 2014 года. Российские компании и банки брали кредиты, как бешеные. И теперь из-за санкций они не могут их рефинансировать