Укрнафта продаст имущество, чтобы рассчитаться по долгам

Наблюдательный совет Укрнафты решил реализовать имущество компании, чтобы расплатиться по долгам. Как сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины, набсовет создаст совещательный орган по вопросам реструктуризации финансового состояния.

В состав комитета будут входить представители акционеров и представители Укрнафты.

"Наблюдательный совет поручил Марку Роллинсу (председателю правления - ред.) сформировать техническое задание для привлечения консультантов по оценке имущества и запасов углеводородов и юридических консультантов, которые должны разработать план мероприятий по реализации имущества Укрнафты с целью погашения ее налоговой задолженности", - сказано в сообщении.

Укрнафта увеличила чистый убыток до 8,74 млрд грн в 2016 году.