"Укрнафта" рассмотрит вопрос смены руководства 28 марта

Акционеры ПАО "Укрнафта" на собрании 28 марта, в частности, обсудят изменения в устав общества по приведению в соответствие с изменениями в законодательстве корпоративного управления компании, а также планируют прекратить полномочия главы правления "Укрнафты" Марка Роллинса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

"В повестку дня общего собрания акционеров ПАО "Укрнафта", назначенного на 28 марта 2019 года, включены вопросы об изменениях в устав "Укрнафты" в рамках реформы системы корпоративного управления общества и с целью приведения устава в соответствие с требованиями Закона Украины "Об акционерных обществах", - сообщили в НАК.

Также планируется, что общее собрание акционеров примет решение о прекращении полномочий действующих и избрании новых членов наблюдательного совета.

"Новый набсовет "Укрнафты" будет сформирован общим собранием акционеров из 11 человек, шесть из которых будут независимыми директорами в соответствии с утвержденным общим собранием акционеров уставом общества. Из других пяти директоров три будут представлять НАК "Нафтогаз Украины", два - миноритарных акционеров", - указали в "Нафтогазе".

Акционеры, как отмечается, также планируют прекратить полномочия главы правления "Укрнафты" Марка Роллинса с 30 апреля 2019 года. "Если к тому времени набсовет не определится с кандидатурой руководителя общества, то эти полномочия временно будет осуществлять лицо, назначенное общим собранием акционеров", - добавили в НАК.

Напомним, в июне 2018 года главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева переизбрали главой набсовета ПАО "Укрнафта".