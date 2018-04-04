Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство боевых машин "Атлет".

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство боевых машин "Атлет", которые значительно усилят технические возможности нашей армии. Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность", - написал он.

Порошенко также считает, что эти машины имеют значительный экспортный потенциал.

Как сообщали Українські Новини, 2017 год государственный концерн "Укроборонпром", по оперативным данным, закончил с прибылью 1,5 млрд гривен.

Чистый доход концерна в 2017 году сохранился на уровне 2016 года и составил 28,3 млрд гривен.