Укроборонпром сократит административный персонал на 40%

Наблюдательный совет ГК Укроборонпром принял решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава. Новая структура будет построена по кластерному принципу управления производством, сообщает пресс-служба концерна.

Численность персонала сократится на 40%, до 180 человек.

"В процессе оптимизации будет сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", - сказано в сообщении.

Приказ о начале реорганизации подписан гендиректором Укроборонпрома 28 марта 2018 г.