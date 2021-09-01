"Укроборонпром" та компанії США домовилися про співпрацю на 2,5 млрд доларів

"Укроборонпром" в рамках візиту української делегації до США підписав з американськими компаніями низку контрактів. Загальна вартість цих угод складає 2,5 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".
З якими американськими компаніями уклали угоди
Lockheed Martin Corporation - договір про співпрацю в розробці спільних проектів та програм.
L3Harris Technologies - угода про реалізацію спільних проєктів, зокрема щодо постачання продукції в Україну та інтеграцію її в повітряні, наземні та морські системи.
Global Ordance - угода про постачання оборонної продукції.
Day & Zimmermann - угода про розробку проектів з модернізації та створення нових виробничих потужностей для підприємств "Укроборонпрому".