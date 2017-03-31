Укрпочта должна работать на рыночных условиях - Премьер-министр

ПАО "Укрпочта", которое является государственным оператором почтовой связи, должно работать на рыночных условиях.
Об этом во время встречи с представителями региональных СМИ сказал Премьер- министр Владимир Гройсман, комментируя повышение тарифов на доставку прессы, сообщает корреспондент Укринформа.
"Укрпочта является государственной компанией, которая сегодня работает в рыночных условиях. Мы исходим из инициатив, которые позволят ей работать. Но Укрпочта должна быть сохранена, реструктуризирована, превращена в сильную компанию", - сказал Гройсман.
По его словам, все обсуждения вокруг реформы Укрпочты ведутся открыто и публично.