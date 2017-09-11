"Укрпочта" и Китай хотят расширить сотрудничество по "Шелковому пути"

Публичное акционерное общество "Укрпочта" и Государственное почтовое бюро Китая планируют расширить сотрудничество в области транспортных перевозок почты по инфраструктурному проекту "Шелковый путь", призванному нарастить торговлю между Европой и Азией.

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры со ссылкой на итоги переговоров представителей Мининфраструктуры и "Укрпочты" с делегацией Государственного почтового бюро Китая (центральный орган исполнительной власти Китайской Народной Республики в области почтовой связи).

"Во время встречи были обсуждены пути расширения сотрудничества между КНР и Украиной в области почтовой связи, транспортных перевозок почты, возможности расширения сотрудничества по проекту "Шелкового пути" из Китая в Украину и тому подобное", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, стороны подписали протокол о намерениях расширить сотрудничество в области реформирования и развития почтовой связи и экспресс-перевозок, углублении и укреплении сотрудничества в рамках Всемирного почтового союза между указанными операторами почтовой связи обеих стран.

Как сообщал УНИАН, Украина в рамках освоения новых направлений международной торговли заинтересована в инициативе правительства Китайской Народной Республики по построению экономического пояса Великого шелкового пути.

Украина и Китай планируют в текущем году провести заседание украинско- китайской межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества. Китай входит в десятку государств - крупнейших торговых партнеров Украины. Крупнейшей статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие.

Справка УНИАН. Китай является мировым лидером по развитию электронной коммерции и сопутствующей логистической инфраструктуры. Группа "Китайская почта" является крупнейшим по масштабам деятельности почтовым оператором мира: более 800 тысяч сотрудников и более 80 тысяч отделений. Ежедневно Китайская почта обрабатывает около 100 миллионов отправлений.