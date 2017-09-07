"Укрпочта" получила лицензию на поставку газа

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала компании "Укрпочта" лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по поставке природного газа в Украине.

Решение комиссия приняла на заседании в четверг, 7 сентября.

Как сообщалось, "Укрпочта" заявила о намерении заняться поставками природного газа на свои объекты. Компания планирует закупить газ в объеме, необходимом для прохождения отопительного сезона всей сетью, а затем закачать его в хранилище оператора газотранспортной системы "Укртрансгаза".

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры.

Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тысячах отделений по всей Украине, а еще около 1,2 тысячи находятся на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тысяч работников, из которых 33 тысячи - почтальоны, 13 тысяч - операторы почтовой связи.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.