"Укрпочта" повысит тарифы на 50%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), одобрила повышение тарифов на услуги "Укрпочты"

Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ.

Отмечается, что предлагается увеличить размер тарифов на пересылку письменной корреспонденции в пределах Украины, а именно: пересылку простых почтовых карточек, писем, бандеролей и пересылку рекомендованных отправлений (почтовых карточек, писем, бандеролей) на 59,6 % и пересылку посылок по Украине на 22,0 %; уровень повышения тарифов в среднем составляет 49,4 %.

Утвержденное Комиссией решение в установленном законодательством порядке будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу со дня его официального опубликования.